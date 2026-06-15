¡Oikó la akashará! Chila cañeó a Orlando Gill, su esposa le respondió

“Perdimos por goleada con Estados Unidos y estaban todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si estuvieran en Disney”, comentó José Luis Chilavert quien cañeó con todo a la albirroja.

Aveí dijo que Orlando Gill no es el arquero ideal para la sele, “el chico Gill no habla, juega mudo. El fútbol es comunicación más el arquero. Él debería gritar que los defensores deberían jugar diez metros fuera del área” he’i el Chila.

Mucha gente coincidió con lo que dijo el exarquero de la albirroja, pero a quien le tocó su punto débil fue a Melissa Avalos, doña del arquero Orlando Gill quien usó sus redes para responderle.

“Hoy Orlando no habla, Orlando es el peor, Orlando no tiene que jugar. Orlando todo lo malo. ¿Hoy él es eso porque no quiso firmar contigo?" reclamó la doña de Gill.

Agregó que meses atrás ndaje Orlando Gill era lo mejor para el Chila y que por decirle que “no” ahora es lo peor, recalcó la doña, quien acusó al exportero de querer quemar psicológicamente a las personas.