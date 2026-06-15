Ojegoleá ha ya ohoma atú

No obstante, cabe señalar que previo al torneo, el seleccionado africano ya había sido goleado por 5-0 en un amistoso ante Bélgica. Munther Al-Kabeer será el encargado de completar la fase de grupos al frente de Túnez en la Copa del Mundo, informándose que también se sumará al seleccionador olímpico Anis Boujlaban al cuerpo técnico.

Lamouchi apenas había asumido en enero de este año, reemplazando a Sami Trabelsi, quien también había sido destituido luego de la eliminación de la Copa África. Apenas disputó cinco encuentros, logrando solo una victoria, un empate y tres derrotas.

El siguiente partido de Túnez será el 20 de junio ante Japón, en el cual buscará seguir con vida para la última fecha de la fase de grupos, recordando que actualmente cuenta con una diferencia de -4 debido a ser goleado por Suecia.