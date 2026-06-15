Pelotero paraguayo que se grabó llorando contó qué fue lo que pasó

¿Qué lo que pasa todo? El pelotero Alcides Benitez quien milita en el club Belgrano de Córdoba asustó al rollo por unos posteos que aparecieron en la noche del domingo en sus redes.

En un de esos posteos se grabó llorando y en otro dejó un escrito despidiendose de su familiares y amigos.

Habían comentado que el joven ya estaba en el club y se encontraba bien, pero minutos después el propio pelotero salió a contar que le hackearon la cuenta ndaje.

Mediante sus redes contó que acababa de despertarse y se encontró con un montón de mensajes y aclaró que su cuenta fue hackeada. Realizó la denuncia he’i para poder bloquearla. “No sé con qué intención hacen esas cosas hasta el punto de perjudicar” dijo el joven quien además aclaró que en ningún momento estuvo llorando ni escribiendo cosas de despedida ndaje.

Aseguró encontrarse bien con su familia y amigos.