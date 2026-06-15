Policías dan techo a una pareja que fue rajada de su trabajo en una estancia

En medio de las bajas temperaturas que golpean al Chaco, una historia de solidaridad y humanidad protagonizada por agentes de la Policía Nacional emocionó a miles de personas en las redes sociales. Lo que comenzó como una verificación de rutina terminó convirtiéndose en un verdadero acto de ayuda para una pareja que había quedado abandonada a su suerte.

El hecho ocurrió en la zona de la Estancia Búfalo, en Alto Paraguay, donde los policías encontraron a Fidelino, de 40 años, y a Beba, de 45, viviendo bajo una precaria carpa improvisada. La pareja contó que habían sido despedidos de la estancia donde trabajaban, quedando en la calle, sin alimentos y soportando el intenso frío de los últimos días. Al constatar la difícil situación, los uniformados, encabezados por el subcomisario Rodolfo Roa, no dudaron en actuar. Decidieron trasladar a ambos hasta la comisaría para brindarles abrigo, comida caliente y un lugar seguro donde pasar la noche. El gesto fue mucho más allá del deber.

Los agentes se preocuparon por el bienestar de la pareja y posteriormente les brindaron apoyo para que pudieran viajar hasta Asunción, donde buscarán llegar al Ministerio de Trabajo para recibir asesoramiento sobre su situación laboral. La noble acción fue ampliamente destacada por pobladores y usuarios de redes sociales, quienes llenaron de elogios a los efectivos policiales por demostrar que detrás del uniforme también hay personas dispuestas a tender una mano a quienes más lo necesitan.