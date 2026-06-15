Preocupó el posteo de pelotero paraguayo que juega ashá: “quiero despedirme de toda mi gente”

La primera historia que subió el pelotero y que alertó al rollo

El expelotero del club Guaraní, quien desde enero se encuentra chutando en el club Belgrano de ashá, asustó al rollo por un posteo que realizó hace unas horas en sus redes.

Se trata de Alcides Benitez, quien en una primera historia se grabó llorando, solo en la oscuridad, y en el posteo siguiente realizó un escrito que preocupó más.

“Quiero despedirme de toda mi gente, de todos mis familiares, amigos y conocidos. Yo sé que les cuesta aceptar mi decisión pero en verdad me duele” dice al comenzar el escrito.

Luego afirma que cometió muchos errores y que la persona más importante en su vida se alejó.

Se informó que desde el club inmediatamente se comunicaron con el pelotero y Alcides se encuentra bien.