Actualidad

Presos fabricaban para su “chupi” en cárcel de Ciudad del Este

Una requisa que tuvo lugar en el Pabellón A Alta del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este acabó con el hallazgo de frutas fermentadas para presunta fabricación de alcohol, además de armas blancas caseras, celulares y demás objetos prohibidos.

Requisa en cárcel de CDE

En total se hallaron unos 280 litros de una bebida alcohólica artesanal conocida como “Chicha”, junto a los teléfonos móviles con sus respectivos cargadores.

El operativo también logró separar a internos de alta peligrosidad, entre ellos un recluso conocido como “Gaona”.

Desde el Ministerio de Justicia se afirma que este tipo de procedimientos buscan prevenir hechos que puedan comprometer la integridad física de las personas privadas de libertad, así como del propio personal penitenciario y la ciudadanía.

Del operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Antimotines, Orden y Seguridad y Grupo Lince.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias