Presos fabricaban para su “chupi” en cárcel de Ciudad del Este

15 de junio de 2026 - 15:30

En total se hallaron unos 280 litros de una bebida alcohólica artesanal conocida como “Chicha”, junto a los teléfonos móviles con sus respectivos cargadores.

El operativo también logró separar a internos de alta peligrosidad, entre ellos un recluso conocido como “Gaona”.

Desde el Ministerio de Justicia se afirma que este tipo de procedimientos buscan prevenir hechos que puedan comprometer la integridad física de las personas privadas de libertad, así como del propio personal penitenciario y la ciudadanía.

Del operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Antimotines, Orden y Seguridad y Grupo Lince.