¿Qué significa el gesto que realizó la cantante Belinda?

La cantante mexicana, Belinda, llamó la atención del público el pasado jueves durante la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México, cuando hizo un gesto con las manos formando un triángulo con su ojo en el centro. En internet oiko la guyryry cuando se empezó a especular que esto se debía a que la artista sería Iluminati.

Belinda interpretó la canción “Por Ella” junto a Los Ángeles Azules cuando realizó el mencionado gesto, y rápidamente la imagen terminó viralizándose dando pie a múltiples interpretaciones.

Algunas personas comenzaron a hablar de los iluminatis debido a que desde hace años existen teorías que vinculan a esta organización con diversas celebridades, tales como Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, etc.

Estas teorías suelen asociar la figura triangular con el “Ojo de la Providencia”, símbolo representado como un ojo dentro de un triángulo. Desde esta semejanza, se suele interpretar que, cuando una figura pública reproduce esa forma con las manos, se envía un supuesto mensaje relacionado con los Illuminatis.

Más allá de las especulaciones, no existe ninguna evidencia de que la artista mexicana forme parte de la mencionada organización, la cual en realidad data del Siglo XVIII estando vinculada a corrientes filosóficas asociadas con la ilustración, desapareciendo posteriormente.