Por su experiencia en la sele, sus palabras tienen peso hína. Y no dudó voi en decir que lo mental traicionó a los albirrojos en su primera presentación en el Mundial 2026. Péa hína Salvador Cabañas, uno de los mejores peloteros que tuvo Paraguay en sus filas, que al igual que el rollo, se mantiene expectante a la participación de nuestro equipo en la mayor cita pelotera.

“La verdad, aparentemente la ansiedad les jugó en contra. Manejar eso depende de cada jugador y del técnico mismo”, he’i de entrada a Crónica el expelotero albirrojo al referirse al debut muy poco feliz de los nuestros.

Upéi, tiró avei que los dirigidos por el profe Gustavo Alfaro “sufrieron como un pánico escénico” en el encuentro contra Estados Unidos, que en realidad sorprendió voi al rollete, porque según remarcó avei Salvador, en el grupo “hay jugadores con mucha capacidad. Tiene todo, tiene banca también”, sostuvo el exfutbolista, de gran campaña en aquel equipo del “Tata” Martino en las eliminatorias camino al Mundial del 2010, donde no había podido estar por el recordado hecho que le involucró en México.

¿Y ahora?

Para el exdelantero paraguayo no hay mucho secreto hína en lo que debe hacer el “Cazador” buscando cambiar esta historia. “Y está en el técnico las decisiones. Tiene que trabajar mucho no solo en lo futbolístico, sino también en lo psicológico y va ser importante darle minutos a jugadores que son desequilibrantes”, expresó Cabañas.

Y sobre quiénes son los peloteros que necesita el equipo, manifestó que “Isidro Pitta y Ramón Sosa son buenos candidatos”, que son ndaje los que pueden darle un ritmo distinto y mayor peso ofensivo a la Albirroja, porque “no aguantamos arriba”, sostuvo. En cuanto al arco, dijo que “el ‘Gatito’ le da más confianza al grupo. Creo que aportaría experiencia”.

“Estamos a tiempo”

A pesar de que el golpe fue muy fuerte y que para algunos el panorama es negro, Salvador Cabañas he’i que nada que ver voi hína. El exdelantero paraguayo no tiene dudas de que estamos a tiempo de levantar cabeza. “Clarooo… estamos como para cambiar el rumbo. Asimismo”, destacó el “Mariscal”, que por ahora está siguiendo desde Paraguay el mundial, pero está preparando maletas hína porque quiere sumarse a los aficionados nacionales que están en yanquilandia. “Ahora estoy en Paraguay, voy y vengo a México”, contó el “Chava”, pero sostuvo que avei ir a ver a Paraguay está en sus planes: “Esa es la idea”.