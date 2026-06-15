Una alarma en el cerebro “secuestró” a la Albirroja

La conferencista Fiorella Rota explicó que el miedo fue el culpable de la derrota de Paraguay.

La dolorosa derrota de la selección nacional con goleada incluida caló hondo tanto en los jugadores como en toda la afición paraguaya, que esperaba con muchas expectativas el debut de la Albirroja en un mundial de fútbol, tras 16 años de ausencia. En ese sentido, Fiorella Rota, una especialista en mentalidad y rendimiento bajo presión, mencionó que todo pasó por el nerviosismo mental de los jugadores y no por su capacidad.

La empresaria, autora, conferencista y fundadora del Instituto Fio Rota, explicó que “en el ingreso de los jugadores al estadio ya se los notaba muy nerviosos, inclusive a varios referentes como es el caso de Omar Alderete, que se lo ve temblando en el túnel de acceso. Todo eso pasa porque la amígdala cerebral, que tiene como función dar aviso de situaciones de riesgo para el cuerpo, bloquea la mente del jugador y no les deja pensar claro”.

La profesional agregó que “eso se llama secuestro amigdalar, cuando la presión se vuelve tan grande que tu cerebro entra en modo de supervivencia y apaga justo la parte que necesitás para pensar claro y ejecutar. Sabés exactamente lo que tenés que hacer y no te sale. No es falta de garra, es falta de preparación mental y eso se entrena”.

Puso como ejemplo el ritual de CR7 para desbloquear la mente.

Rota había sacado su último libro justamente hablando sobre este tema, se llama “Hackea tu mente”.

“Yo me di cuenta que el problema del paraguayo es principalmente la mente, yo recibí capacitación en España y EE.UU. con varios conferencistas de nivel y luego vine acá a ponerlo en práctica. Por eso pongo énfasis en la amígdala, que muchos profesionales no saben administrar y deja que el miedo los domine”, aseguró.

Añadió que “todo ese fervor que tenía todo el país pendiente de este regreso al mundial, además de las 75 mil personas que estaban presente en el estadio, les jugó una mala pasada a nuestros jugadores, lastimosamente. Yo sé que la selección tiene psicólogos que trabajan con ellos, pero yo no sé si les prepara a los jugadores para afrontar estas situaciones”.

La Albirroja no estuvo a la altura en el debut.

Messi y Ronaldo como referentes de su exposición

La conferencista explicó que “no veo que ninguno de los jugadores tengan como ese ritual para poner las cosas en calma, así como lo hacen los cracks de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que hacen esa respiración consciente, y hacen eso para comunicarle a su amígdala que no nos vamos a morir, vamos a chutar un penal o un tiro libre”.

La misma añadió que “ahí se lo ve a Ronaldo hablando consigo mismo y diciéndose que esto es algo normal para él, que no hay que ponerse nervioso, luego se para frente a la pelota y chuta. Eso lo hace para que su amígdala responda ante lo que él sabe hacer, el cual se desatina cuando hay presión”.