[VIDEO] Dallys Ferreira confesó que Gloria Vera no cumplió con el “código entre compañeras”

Gloria Vera se acopló al grupo de “La mañana de Unicanal” donde junto al resto de los compañeros compartir todo lo que acontece en el país.

Pero desde que llegó al canal, Dallys Ferreira le hizo un pedido, en especial en estos días en que todo el mundial y deportes.

Dallys confesó que como tiene juanetes, callos en los pies, pidió a Gloria para coordinar e ir al canal en champión, así están más cómodas.

Pero ndaje Gloria no cumplió y apareció como siempre con tremendos tacos. “Yo le miro alláaa arriba” he’i Dallys, quien le cuestionó en vivo a Gloria que no cumplió con su palabra.

Como defensa, Gloria dijo que se olvidó nomás.