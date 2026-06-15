[VIDEO] La emoción de Yolanda por la sorpresa que le dió su hijo

La periodista Yolanda Park y su hijo Maxi están disfrutando de los partidos del Mundial 2026, en yanquilandia y en México, país donde disputa Corea del Sur sus chutes de la primera etapa.

Fueron hasta la ciudad de Guadalajara, donde Corea del Sur volvió a ganar en un partido inaugural luego de 16 años y Maxi le dio una supersorpresa a su mamá, ya que llevo puesta la casaca coreana que le había regalado su abuelo.

“Recuerdo que uno de esos días del año 2023, papá fue y buscó su camiseta favorita de la selección coreana y se la regaló a Maxi. Nunca más volvimos a hablar de eso, ni supe en qué parte de su ropero mi hijo la guardó”, escribió Jota en Instagram.

“Cuando estábamos haciendo las maletas para viajar, vi que Maxi puso 2 camisetas para alentar a Corea. Una era para mí y la otra para él. ¿Cuál eligió él?, la que mi papá le había regalado aquella vez. Y si pá, mirá hasta dónde llegó tu camiseta favorita, al estadio de Guadalajara y después de 16 años, Corea volvió a ganar en un partido inaugural. Lloré, agradecí, nos abrazamos”.