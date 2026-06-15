[VIDEO] Panelista se tiró contra los ñembo fanáticos de la sele que se graban llorando

La panelista de “Polémica en el bar”, Dalma Benitez, ipochy hína con algunas situaciones que se dan en torno a la participación de la Selección Paraguaya-

Al aire se mostró molesta contra quienes lloran y se graban. “Acá hay cosas más importantes a que vos seas el centro”, dijo con todo voi.

Su compañero Arturo Villasanti comentó que “Dalma está enojada por y con los influencer”. Al toque ella respondió.

“Sabes qué pasa. Yo soy muy fanática de la selección, no voy a mentir. Soy fanática en serio, para mí el fútbol no es una moda. Es mi profesión, es lo que yo elegí, es lo que a mí me gusta”, expusó en la mesa.

“Y otra vez sumarle a la gente, y voy a decirlo así, ñembo fanáticos, a la gente que por moda, que hace que todo gire en torno a ellos. Tu selección perdió, debutó después de 16 años y vos no te podes poner a llorar y filmarte. Acá hay cosas más importantes a que vos seas el centro”, fusiló con todo.