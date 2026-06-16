Amaliciá unos cuantos ombohembýta Alfaro contra Turquía

El “profe” Gustavo Alfaro, en plena charla con sus pupilos. Fue durante la jornada de ayer en San José. El equipo trabaja pensando en su rehabilitación ante Turquía.

A tan solo cuatro días del segundo juego de la Albirroja en la Copa del Mundo ante Turquía, se especula con que el DT Gustavo Alfaro ya estaría preparando varios cambios, teniendo en cuenta sobre todo el mal funcionamiento del equipo que derivó en la dolorosa goleada que Paraguay sufrió en el debut ante Estados Unidos el pasado viernes.

Se maneja que Gastón Olveira reemplazaría a Orlando Gill en la portería, mientras que en lo que refiere a las bandas, Gustavo Velázquez entraría en lugar de Juan Cáceres por la derecha y Alexandro Maidana ocuparía la posición de Junior Alonso por la izquierda.

En lo que refiere al mediocampo, Matías Galarza podría hacer dupla con Andrés Cubas en el trabajo de contención, dejando fuera a Damián Bobadilla que comenzó de titular ante Estados Unidos, a la par que existe una duda respecto a si Diego Gómez volverá a tener una oportunidad de arranque o si será reemplazado por Mauricio Magalhaes.

Finalmente, se maneja también que Isidro Pitta tendría preponderancia por sobre Antonio Sanabria en el ataque.