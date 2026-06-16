Ambiente serio y ya se arma el plan antiturco

La selección paraguaya se movilizó nuevamente este lunes por la tarde de cara al choque de este viernes (sábado para nosotros) ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026.

Lejos de la alegría y las sonrisas de la primera semana, el ambiente es bastante serio luego de la dura caída en el estreno ante Estados Unidos. La concentración y el enfoque en los trabajos que se vienen reinan en el grupo albirrojo que ya está mentalizado en conseguir a como dé lugar los tres puntos ante los turcos.

Gustavo Alfaro ya comenzó a mover las piezas para armar la estructura que presentará de entrada y, por lo que se pudo saber, el equipo tendría modificaciones, pero no en grandes cantidades.

En el mediocampo Damián Bobadilla podría perder el puesto y Maurício Magalhaes, que ingresó de gran manera en el segundo tiempo ante los yanquis, estaría en los planes para iniciar el juego. Otro que también podría meterse al mediocampo es Matías Galarza.

También el hombre que acompañaría a Julio Enciso en el ataque está a definir ya que lo de “Tonny” Sanabria no habría convencido. Bajo los tres palos, Orlando Gill tendría nuevamente la confianza del “Cazador de utopías” y sería nuevamente el golero titular.

Este miércoles será el entrenamiento más importante en Spartan Soccer Complex de San José y allí Gustavo Alfaro irá definiendo el once que arrancará el duelo ante los turcos.