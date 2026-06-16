Apartaron a doctores que sacaron el pecho equivocado de una mujer

Apartan a médicos que habría extirpado el pecho equivocado de una mujer

El Superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, informó que los médicos señalados como responsables de extirpar la mama equivocada de una mujer que sufría de cáncer, terminaron siendo apartados del área de quirófano. El funcionario confirmó que se constataron varias falencias bastante graves durante la auditoría.

Para la investigación se contrató a un ingeniero en informática que terminó constatando que se manipuló el sistema para “corregir” el historial de la paciente, agregando que esto demuestra que el software es sumamente endeble, dejando abierta la posibilidad de que se modifiquen datos de los asegurados.

El Superintendente incluso informó que los médicos intervinientes no aplicaron, o incluso desconocían el Protocolo de Cirugía Segura. La auditoría alcanza a entre 12 y 14 profesionales, según se señala.