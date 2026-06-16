Cuerona le tiene fe a nuestra sele ndaje

La cuerona Leticia Caballero, quien fue candidata a Miss Emperatriz en representación de Piribebuy, está con todo ilusionada con la Albirroja y metió una linda sesión de fotos para vivir la pasión mundialista avei. Tiene su cábala bien definida y es bien paraguayoite ndaje. Pero, esto solo forma parte del folclore, porque en verdad cree que el resultado final es el esfuerzo de los peloteros en quien confía a ciegas.

“Mi cábala es tomar tereré bien frío y usar la remera sexi de la Albirroja durante todo el día cuando juega Paraguay”, contó Leti en charla con Crónica.

“Me llena de emoción que juguemos en un mundial después de tanto tiempo. Aunque el primer resultado no nos favoreció, sé que esto recién empieza y el fin de semana tenemos otra oportunidad. En ese partido vamos a salir con garra y corazón”, alentó la cuerona de Piribebuy.