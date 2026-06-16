Divorcio exprés es para “traerle rápido al nuevo”

Divorcios pya’e pya’e es para que las mujeres traigan rápido al nuevo en su casa, he’i presi de Kuimba’e Aty.

La separación pya’e pya’e favorecerá a las doñas porque siempre son ellas las que se quedan con la casa, y con ello, traerán al nuevo chuli, según Cristian Paniagua.

Mañana, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, tendrá en el orden del día el proyecto de ley de “divorcio exprés”, el cual es una iniciativa que busca simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial por mutuo consentimiento en nuestro país. Al respecto, se pronunció el presidente de Kuimba’e Aty, Cristian Paniagua, quien charló con Crónica.

“Esto fue impulsado por las mujeres, porque en toda separación es el hombre quien finalmente sale de la casa y ellas al tercer día ya pueden traer al nuevo chongo. Por eso es que quiere rápido el divorcio y quedar libre sin responsabilidad con el anterior. El que siempre fue echado de la casa es el hombre, eso no hay discusión”, empezó diciendo Paniagua.

El titular de Kuimba’e Aty enfatizó que todos estos proyectos de ley solo tienen una finalidad, favorecer a las mujeres. “Ellas siempre tienen un as bajo la manga, enseguida traen otro y nadie les dice nada. Solo el hombre siempre es señalado y la mujer toda la vida fue favorecida”, comentó.

Añadió que “esto es un libertinaje total, esa libertad que ellas tenían lo transformaron en libertinaje. Empezaron ellas a subirse sobre el hombre, en un momento dado, y nos pasó, y nosotros tenemos que callarnos”.

Por otro lado mencionó que “yo había impulsado en su momento un proyecto de ley en el que si un hombre descubre a una mujer que le haya sido infiel le puede demandar por pérdida de tiempo, estando casado. Esto ya es algo que está implementado en Colombia, Guatemala, Chile. Esto yo lo había impulsado ya desde hace un tiempo”.

La gente se anima más

Ante la consulta de si los hombres se animan más en denunciar casos de violencia física y psicológica manifestó que “tenemos 800 denuncias a nivel país, 600 son del departamento Central. Hay una alta tasa de denuncia, se están animando más los muchachos, cosa que no se animaban tanto. Tengo también 30 casos de prestación alimentaria, eso antes era difícil de conseguir. Todo sigue en proceso judicial”.

Cristian Paniagua, presidente de la organización Kuimba’e Aty.

No se mide con la misma vara la violencia, he’i

Cristian Paniagua manifestó que en nuestro país “los hechos de violencia no se miden de la misma forma, las mujeres siempre amenazan al hombre con el famoso ‘si me tocás te denuncio’, y apenas con un empujoncito ya llama a la Policía. Y las mujeres tienen la total libertad de agredir físicamente a su pareja y no pasa nada. Por eso es que ellas llevan todas las de ganar en ese sentido. Actúan prácticamente con total impunidad. Y muchos todavía se burlan de los hombres que denuncian a sus mujeres”.