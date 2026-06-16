El aliento de “La Patronita”: “No hay que rendirse nunca”

Un grupo de niños actores omopirĩmba lomitãme tras un video purete en donde dan un mensaje de aliento a la selección nacional para el mundial.

Un grupo de niños causó sensación luego de un espectacular sketch teatral que armaron en la cuenta “El emperador Py”, tanto en Instagram como en Facebook, llegando a casi 700.000 vistas. El pequeño video tuvo como protagonista a una niña de 7 años denominada “La Patronita”, que junto a otros 4 niños le bajan la caña a otro que iba a tirar una remera de la Albirroja al río tras la derrota ante EE.UU. “No hay que rendirse nunca”, le dice.

El video continúa con la niña rememorando los episodios heroicos de la Guerra contra la Triple Alianza explicando que durante las contiendas, inclusive los propios niños dieron la vida para defender a la nación. Para tener un poco más de detalles sobre el emotivo video, Crónica conversó con Manuel Cano, quien es el productor de este grupo.

“Esto surgió por el patriotismo que transmite ‘La Patronita’. Justamente su personaje es patriótico y en guaraní nomás habla. Por otro lado, Robertito (el que iba a arrojar la remera) es más americano y tipo mano derecha de Donald Trump. Y por esa razón ella le reta y luego le enseña de que como paraguayo nunca hay que rendirse pese a la adversidad”, explicó Cano.

La niña es sensación por lo juky que es hablando guaranietépe.

El video en sí transmite lo que casi toda la afición deportiva sintió luego de la estrepitosa goleada ante EE.UU. “La mayoría de la gente terminó muy molesta por toda la previa que se había armado. Es más, te diría que muchos inclusive querían tirar su TV a la calle, o sino, su bandera al pozo. Ese sentimiento agarró todo eso las redes sociales. Y de ahí nos surgió la idea para hacer eso, no armamos ningún guión”, he’i.

El productor, que es oriundo de Ciudad del Este, explicó que “a la bandera hay que respetarla, pase lo que pase. Sobre todo por todo lo que sufrimos con las guerras de la Triple Alianza y del Chaco. A la gente le tocó mucho el mensaje que transmitimos, sobre la parte en donde ‘La Patronita’ explica que muchos niños dieron su sangre en las guerras, no está dicho así directamente, pero se entiende”.

Productoras piden por la actriz para películas, hína.

Empezaron recién y ya son famosos

Este grupo teatral de niños que pisó con fuerza las redes sociales “empezó hace 7 meses y tuvo muchísima aceptación. Nosotros somos de Ciudad del Este y cuando solemos ir al mercado la gente le ataja todo en las calles para pedirles fotos, sobre todo a ‘La Patronita’. A mí y todo me sorprendió. En un primer momento no pensamos que íbamos a tener tanta aceptación de la gente”.

Agregó que “inclusive hay productoras que ya le quieren contratar a ‘La Patronita’ por lo bien que actúa. Ya vinieron a hablar conmigo sobre ella, yo soy su tío. Quieren hacer tipo una película con un guión estructurado”.