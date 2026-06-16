“Él nunca descansa, está enfocado y decidido a perseguir nuestro sueño”

“No tengo idea de qué estarán haciendo nuestros demás jugadores y virtuales refuerzos. Pero nuestro delantero killer que aguanta los 90 minutos y más corriendo y peleando todas, está haciendo lo propio” escribió la usuaria @benitezbeleen en sus redes refiriéndose a Pablo Vegetti.

“Él nunca descansa. Él está enfocado y decidido a perseguir nuestro sueño” siguió el escrito acompañando de dos imágenes del pelotero de Cerro Porteño entrenando a full.

Los comentarios no se hicieron esperar “los atletas que toman con seriedad su trabajo esa es su rutina. Mis respetos y admiración”, “todos nuestros jugadores ya están entrenando” fueron algunos de los que tiraron.