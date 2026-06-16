Familia sobrevive de chiripa a explosión de asalto en Santa Rita

El señor Julio Notario, su esposa y sus tres hijos pequeños lograron sobrevivir luego de que su vivienda, ubicada justo al lado de la sucursal del Banco Familiar asaltada este martes en Santa Rita, Alto Paraná, quedase completamente destruida debido a la explosión de 30 kilos de Gelamon.

​El hecho ocurrió cerca de las 02:00 de la mañana. Al escuchar los disparos entre los criminales y la patrullera policial, Julio reaccionó rápidamente levantando a sus hijos y a su esposa para que pudieran refugiarse en el baño de la vivienda. ​

Pocos segundos más tarde, los asaltantes activaron de forma manual la carga de explosivos que tenían para reventar la estructura del Banco Familiar.

​La onda expansiva redujo la vivienda prácticamente a escombros, derribando paredes y techos. Afortunadamente, el baño en el que Julio y su familia se habían escondido resistió y los protegió de ser aplastados.

Luego de lo ocurrido, el hombre fue rescatado ileso, aunque de todas formas estaba sumamente afectado ya que lo perdió todo en segundos.