Fiel a su estilo, José Luis Chilavert soltó la lengua y analizó el debut de Paraguay en el mundial con mucho picante. Para el excapitán de la Albirroja no hay tiempo para el lamento, hay que corregir los errores y salir con todo en los próximos dos partidos.

“Alfaro debe juntar al grupo y hablarlo. Muchachos, hay que cambiar el chip. Ya no estamos en la despedida contra Nicaragua. Esto es otra cosa. Hay que respirar, meter con todo, ser fuertes y conscientes. Siempre es importante, cuando estamos por salir, hablar que el partido no se juega antes que empiece a rodar la pelota porque el desgaste psicológico es terrible y creo que a los chicos les superó el momento”, señaló el uno a la 1020 AM.

Para el “Chila”, la Albirroja todavía tiene grandes chances de avanzar de ronda. “La alegría que tengo es el éxito que tuvo Australia contra Turquía. Nos dio vida. Ahora Paraguay depende de sí mismo. Nosotros aunque sea con un 1-0, derrotando a Turquía estamos vivos”, soltó.

José Luis también analizó a Orlando Gill, a quien le pidió que sea el líder de la defensa. “El arquero es el que ve las jugadas de frente y si yo veo que me están atacando mucho yo tengo que hablar con la defensa. Yo veo que el chico GIll no habla y el fútbol es comunicación y más el arquero que tiene que ordenar. Él debería gritar que los defensores deben jugar 10 metros fuera del área”, resaltó.

“GENTE DE MIER… QUE HACE EL MAL POR NO DARLES EL GUSTO”

A la que no le gustó para nada lo que dijo Chilavert fue a la señora de Orlando Gill que, en su cuenta de Instagram, le dio con todo al número uno. “Hoy Orlando no habla, Orlando es el peor, Orlando no tiene que jugar, Orlando todo lo malo. ¿Hoy él es todo eso porque no quiso firmar contigo? ¿Porque no te eligió? Porque hasta hace unos meses atrás él era el mejor en tus conversaciones. Gente de mier… que hace el mal por no darles el gusto”, tecleó Meli Ávalos, sin dar nombres, pero entendiendo que va para el “Chila”.