HC y Sama ya son 1

El senador y ex intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, se acercó hasta la Junta de Gobierno de la ANR para asegurar su compromiso para con la chapa colorada, de cara a las Elecciones Municipales de finales de este año. Samaniego fue el candidato de la disidencia colorada, cayendo ante el postulante oficialista, Camilo Pérez.

Desde las cuentas del Partido Colorado en redes afirman que este gesto es interpretado como “una muestra de madurez política y de compromiso con los principios históricos” de la ANR.

Desde el partido también se habla de fortalecer la unidad y el interés superior de la nucleación política por encima de las diferencias y la competencia interna, destacándose el trabajo de la dirigencia para consolidar un proyecto que permita a la Asociación Nacional Republicana llegar fuerte a los comicios de octubre.