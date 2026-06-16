Ibandido de más: presi de Confederación brasileña lleva a su “extra” al Mundial

Un escándalo se desató en la plana mayor de la Confederación Brasileña de Fútbol luego de que se conocieran imágenes del presidente de la entidad, Samir Xaud, junto con su amante en Nueva York un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo, reuniéndose posteriormente con su esposa en la sede donde esta se realizó, Ciudad de México.

Lo grave de esta situación tiene que ver realmente con el uso de recursos de la propia Confederación para costear el alojamiento y los traslados de su “extra”, la cual se trata de una empresaria fit conocida como Camila Cristina Andrade. Esta se habría hospedado en el Hyatt Regency Grand Central de Nueva York a través de una reserva a nombre del dirigente futbolero.

El gasto total por el alojamiento sería de aproximadamente USD 10.500, a la par que también se vio al presi y a “la otra” cenando en el restaurante Harry Cipriani de Manhattan, movilizándose con el vehículo exclusivo que la CBF puso a disposición de Samir Xaud para el Mundial. La investigación fue hecha pública por el periodista brasileño Leo Dias.

Para colmo de males, esta no sería la primera vez que el capo del fútbol brazuca tiene este tipo de actitudes, ya que en diciembre pasado una empresaria farmacéutica conocida como Tata Barcellos viajó desde Río hasta Doha, Qatar para ver la final del Mundial de Clubes entre el Flamengo y el PSG, con el hospedaje siendo pagado por la CBF.