Jueza pide diálogo para ver quién es mejor para quedarse con Canela

La Jueza Penal, Dra. Carmen Román, habló con La Tribu 650 AM acerca de su decisión de restituir a la perrita Canela, la cual perdió su mandíbula debido a un accidente con un artefacto pirotécnico, a su familia original, en la cual se encuentra el que fue señalado como presunto responsable del hecho, siendo este un chico adolescente.

Afirmó que lo ocurrido en ningún momento fue intencional, aunque de todas formas reconoció que no le corresponde establecer si el ambiente al que volvería la perrita es el más óptimo, siendo la responsable de presentar los argumentos sobre esto la Fiscalía.

Criticó también que la Dirección de Defensa Animal no haya realizado un informe acerca del entorno al que Canela tendría que regresar, ya que cae bajo su competencia en palabras de la Jueza. Esta agregó que, por la información que le ha llegado, nunca se habló de maltrato por parte de la familia a su mascota.

A su vez, explicó que ellos incluso aportaron gran parte de los recursos para que Canela pueda ser intervenida, señalando que lo ideal sería que Diana Camarasa, también interesada en quedarse con la perrita, y la propia familia original de esta se reúnan para llegar a algún tipo de acuerdo.

No obstante, se debe determinar qué parte se encuentra en mejores condiciones para poder encarar el tratamiento que Canela deberá tener, ya que lo que le ocurrió dejará secuelas de por vida.