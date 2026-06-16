Kuazar ya ohoma para conquistar Europa

El grupo Kuazar lanzó este año la canción que habla de la guerra de Acosta Ñu. (Gentileza)

La banda de trash metal nacional, Kuazar, ya partió rumbo a Europa para presentarse en dos de las festivales más importantes de la música pesada del viejo continente y el mundo, siendo estos el Hellfest Open Air y el Grasspop Metal Meeting, los días 20 y 21 de junio respectivamente.

El proyecto lleva en activo más de 20 años, naciendo originalmente a comienzos de la década del 2000 y siendo conformada actualmente por Josema González en guitarra y voz, Ratty González en batería y Marcelo Zaracho en bajo y coros.

Se han destacado principalmente por mezclar el trash metal con letras en guaraní, narrando además hechos claves de la historia paraguaya como la batalla de Acosta Ñu en su último éxito “Machete Che Pope”.

Esta invitación para tocar en estos dos festivales tan importantes, llega un año después de una ya histórica gira del trío esteño por Reino Unido y Europa, compartiendo escenario directamente con referentes del trash como Vio-Lence.

La llegada de Kuazar a ambos eventos representa todo un hito para la música pesada paraguaya, la cual nunca antes había colocado a una de sus bandas en escaparates internacionales de este nivel.