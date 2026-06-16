La frutería de Paraguarí en el Monte Lee yanqui

La paraguaya Maggie vive hace 21 años en Estados Unidos y aprovechó la presencia de los paraguayos ahí para sentirse cerca de casa.

La cantante Maggie Purahéi fue a parar por casualidades de la vida en California, Los Ángeles, pero aprovecha al máximo el tiempo con los compatriotas porque se siente el calor de los paraguayos que hacen la fiesta en la Copa del Mundo. Imaginate señoraaa, el Monte Lee, donde está el cartel de “Hollywood”, aparece la frutería de Paraguarí.

Calculá na un poco, lo que todo el tiempo sale en las películas es muy parecido a un icónico lugar de Paraguay.

La artista nacional radicada en yanquilandia contó, “te juro... todos los paraguayos comprando frutas y sacándose fotos con el cartel de Hollywood, es un show único. Después invadieron las calles de Hollywood Walk Of Fame y Santa Mónica, por eso digo, la parada era el cartel”, empezó su relato.

Lo más simpático es que en ese lugar el polvo es abundante voi y loperro igual nomás prefieren ese punto para las fotos y el recorrido turístico, “es solo la vista al cartel pero fíjate, los vendedores ambulantes que venden fruta bajo esas sombrillas”, que según ella eso hace que sea totalmente parecido a la frutería de Paraguarí, ¡Qué locura!

Lo cierto es que la cantante también se sumó al jolgorio paraguayo, “a mí no se me hubiera ocurrido comer fruta de la calle, pero como todos comían me uní”, contó entre risas.

Maggie ya vio, pasó y vivió de todo en este mundial, “en el muelle de Santa Mónica donde hay juegos de feria, dos hermanos paraguayos compitieron en ese juego que te colgas y el que más aguanta es el que gana. Todos gritamos, ¡Paraguay, Paraguay!”, contó entre risas y agregó, “necesitábamos volver a creer en algo”.

El arte es lo suyo, porque no se quedó atrás en el 6/8, sacó los pasos prohibidos y enseñó a bailar la tradicional y populosa polca paraguaya a un gringo. Ella compartió a Crónica sus pasitos con el gringo, es buena profesora ra’e porque el yanqui al toque aprendió.

El dulce idioma guaraní es lo que más se escucha en esa zona de los Estados Unidos. Maggie confesó conversar con muchos compatriotas que visitan el lugar.

“Hablé con muchísimos. Yo le hablo a todo el mundo. Seguime les decía a todos porque también necesito promover mi música. Le metí el jopara nomás, mis padres hablaban guaraní entre ellos para que no les entienda. Pero cuando canto sí mi guaraní es perfecto”, tiró.

La comparación. El Monte Lee, su polvo, vendedores ambulantes y los paraguayos que colman el lugar hace que parezca la frutería de Paraguay ndaje.

Turcos la siguen en las redes

La siguiente fecha de Paraguay en la Copa del Mundo es ante Turquía y para avivar un poco el fuego de la competitividad, Maggie contó que los turcos a full le están siguiendo en las redes sociales. “Me siguen una cantidad de turcos, están todos locos. Creo que están detrás de las paraguayas. Me mandan mensajes, me invitan a su país. Mostrale tu pie me dice mi amiga”, contó muerta de risa la paraguaya.