Moquete entre curepas y argelinos en pleno Time Square

Argentinos y argelinos se pelearon en Nueva York antes de chocar en el Mundial

Hinchas argentinos y argelinos se trenzaron a golpes en pleno corazón de la ciudad de Nueva York, más específicamente en Time Square, tan solo horas antes de que sus selecciones debuten en el Mundial enfrentándose entre sí a partir de las 22:00 (hora paraguaya) en Kansas City.

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, muestran empujones, peleas y corridas, todo esto incluso ante la presencia de menores de edad. Simpatizantes de las dos selecciones se reunieron en la zona probablemente más conocida de Manhattan para alentar a sus equipos, cuando se desató el conflicto.

En las filmaciones que se viralizaron se llegaron a ver golpes con palos e insultos por parte de ambos bandos. Argentina y Argelia chocarán esta noche por el Grupo J de la Copa del Mundo en el Arrowhead Stadium de Kansas City.