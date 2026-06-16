Gustavo Morínigo, exfutbolista y entrenador compatriota, habló con Crónica sobre lo que fue el fallido debut de la Albirró en la máxima cita. El técnico avei mencionó cómo deben salir a chutar contra Turquía, remarcando que “no hay que tener miedo, hay que hacerse respetar, no especular, tenemos con qué no tener miedo, es un mundial y ahí no hay tiempo para fallos, para nada luego, la responsabilidad es grande, pero estamos capacitados para este momento también”, le bajó de entrada voi.

“No hay tiempo para nada, no hay tiempo para sufrir, para lamentarse ni seguir llorando, esto es así, no digo que se olviden porque es una parte para que después se pueda exponer como grupo mismo, no hablo de táctica, sino de la manera y las formas del coraje que tienen que demostrar los muchachos en este partido y representarnos dignamente”, siguió.

Luego agregó que “es difícil porque todos somos diferentes, cada persona tiene su propia manera de sentir las cosas, de sufrir los momentos, otros se reponen rápidamente, algunos les cuesta un poco más, no es fácil, pero depende mucho del entrenador”, agregó.

Confianza total

“Para mí va a haber cambios, cada partido también es diferente. Hay confianza total de mi parte al menos, nosotros como hinchas debemos de ser positivos, darle el voto de confianza a nuestra selección y que demuestren lo que es ser paraguayo”, expresó.

Acerca de los rivales que le tocaron a nuestra sele, señaló que “el grupo de Paraguay es de lo más parejo que vi hasta ahora, no va a ser fácil para nada, hubo también esa sorpresa de Australia que complicó un poco”, explicó.

La derrota

“La decepción del resultado más que nada y de la forma con que se disputó el partido, fuimos superados y siempre nos duele un poquito esa parte porque ellos nos acostumbraron a otra cosa, desde ese lado, muy triste más que nada, así como todos, pero muy optimista todavía”, sostuvo.

“Fue una mala presentación, al ser así esperamos estar bien para ganar los puntos contra Turquía, para mí es ese el objetivo principal ahora”, declaró el estratega.

Sobre lo que le cuesta a la sele y los detalles a mejorar, explicó que “tuvimos que remar desde atrás desde el comienzo, siempre nos costó esa parte históricamente y no pudimos remontar, pero creo aún en nuestra selección, tenemos la oportunidad de lavarnos la cara y que todos demuestren que fue una falsa presentación y buscar la clasificación frente a Turquía”, culminó Morínigo.

“FUERON GOLES

TÁCTICOS DEL

RIVAL”, LANZÓ

El ex Rubio Ñu, Nacional, Cerro Porteño, entre otros, dejó en claro que el rival lastimó en los momentos justos ndaje voi. “Creo que hubo instantes claves del partido, especialmente en el primer tiempo del partido que fue el gol en contra, no vi una rebeldía, el segundo gol fue a mitad del primer tiempo, el último ya en el final de la primera etapa. Fueron goles tácticos del rival que nos pesó bastante, creo que nos afectó, hubo una rebeldía ya en el segundo tiempo a partir de los cambios, pero bueno, nos enfrentamos también a una selección ya aceitada que mostró su poderío físico”, finalizó.