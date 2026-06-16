No luego he’i historiador que el 16 junio sea día del padre

El historiador Fabián Chamorro dijo que el 16 de junio no tiene nada que ver con el Dr. Francia.

La propuesta de la diputada Virina Villanueva de establecer el 16 de junio como fecha fija para el día del padre, en homenaje al Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia como supuesto “padre de los paraguayos”, generó algunos cuestionamientos.

El historiador Fabián Chamorro calificó la iniciativa de poco acertada y he’i que no tiene fundamento histórico. “El 16 de junio no tiene nada que ver con el Dr. Francia, él nació en enero y falleció en septiembre, me parece un gran disparate”, dijo a Crónica.

Chamorro recordó además el origen histórico de la conmemoración del Día de la Madre en Paraguay y explicó que su vinculación con una fecha patria tuvo un contexto específico. “El Día de la Madre se unificó con el Día de la Patria en una época de efervescencia previa a la Guerra del Chaco, cuando se necesitaban elementos que llamen a la unidad nacional, por eso se unieron esas fechas”, señaló.

El historiador sostuvo que, si se quiere rendir homenaje al Dr. Francia o a Carlos Antonio López, debería elegirse una fecha relacionada con sus vidas.

“Si quiere recordar al Dr. Francia o Carlos Antonio López, que le ponga una fecha que tenga que ver con su nacimiento o su muerte, sería más productivo que unificar una fecha para el día del padre. La mayoría de los países tienen fechas móviles para el día del padre; los países que tienen fechas fijas son aquellos que unificaron sus fechas con el Día de San José, el padre de Jesús, sobre todo los países católicos”, comentó.

También rechazó que se quiera presentar al Dr. Francia como el único “padre de los paraguayos”. “No veo por qué quiere relacionar el 16 de junio con el Dr. Francia. Ponerle a Francia como el padre de los paraguayos es obviarle a los demás próceres, es un disparate. Que deje el día del padre como está; como personaje histórico del país no veo a quién se le pueda relacionar como el padre de la patria”, afirmó.

FESTEJO ES COPIA DEL EXTERIOR

Finalmente, recordó que la celebración del día del padre en Paraguay es una costumbre adoptada del exterior.“En el mundo se conmemora el día del padre el tercer domingo de junio. Es una celebración que importamos del exterior.

En nuestro país no hay fecha histórica de cuándo se empezó a celebrar el día del padre; recién hay algunos registros en la década de los 80 cuando se volvió comercial, es una copia de otros países”, expresó.