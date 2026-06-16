Diana Camarassa, fundadora de la organización Olfateando Huellas y que se encargó de cuidar de la Canela desde el día de su tragedia he’i que se niega rotundamente a la devolución a sus primeros dueños y a su vez, contó que tiene un documento firmado por los mismos que le dan total responsabilidad a ella sobre el animal.

“No voy a entregar a Canela, me van a tener que matar para que eso pase. No es justo que le den a estas personas”, manifestó la rescatista.

Todo el guyryry se armó porque la jueza Carmen Rossana Román ordenó que la firu, que se ganó el cariño de todos, sea devuelta a sus antiguos dueños, una decisión que fue duramente cuestionada por rescatistas, defensores de animales y cientos de ciudadanos.