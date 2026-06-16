Norita va a festejar su cumple con tres temáticas diferentes

La profe Norita Rodríguez compartió con sus seguidores de las redes sociales su primera sesión de fotos sobre las temáticas que van a formar parte de su festejo de cumpleaños, que dura todo el mes de junio voi.

“La verdad que para este año opté por tres temáticas distintas para festejar mi cumpleaños que es el 24 de junio realmente. La que compartí ahora tiene que ver con la Selección Nacional, para contagiarnos con la fiebre del Mundial 2026 con la temática de la Albirroja, acompañada de mis alumnos”, dijo Norita a Crónica.

En tanto que el material visual ya fue totalmente grabado pero todavía no fue compartido en redes sociales, “ese material se llama ‘Me equivoqué de lugar’, y lo realizamos con un grupo de amigas que se trata de que una persona se equivocó de lugar sin querer, es muy simpático y muy bien logrado”, explicó.

La tercera temática va a ser socializada el 23 de junio, un día antes de su cumple y adelantó que se trata de una producción tipo oriental. “Esa temática es oriental con otro grupo de amigas y lo voy a publicar el 23 de junio, justo antes de mi cumple. Y elegí esa temática porque el festejo del 24 se va a realizar en un restaurante oriental, y va a ser una hermosa sorpresa para mis invitados”.

Norita comentó que el año pasado eligió la temática de las fiestas de San Juan kuri y este año viaja a Buenos Aires. “Un grupo de amigos de Buenos Aires me está pidiendo que viaje allá para poder festejar con ellos también mi cumple. Todo el mes tengo fiesta”, dijo finalmente.