Profes mau perderán su trabajo y enfrentarán causa penal

Luis Ramírez, ministro de Educación, afirmó que se encuentra esperando el final de la investigación en el marco de la denuncia de la existencia de por lo menos 250 títulos docentes falsos, reconociendo que gran parte de los acusados son funcionarios del propio MEC y que se actuará contra ellos de ser necesario y si la Justicia los encuentra culpables.

Agregó que se reunirá con la propia fiscal de la causa, Teresa Sosa, para coordinar acciones, así como con el senador Patrick Kemper, titular de la comisión del Congreso encargada de investigar lo ocurrido y de, eventualmente, plantear un proyecto de ley que pueda ejercer mayor control sobre la expedición de los títulos.

Dicha comisión, además del senador Kemper está conformada por Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Luis Galaverna, Zenaida Delgado, Dionisio Amarilla, Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes.