Pudo haber sido novia de un albirrojo mundialista pero le chutó ndaje

Claudia Espínola y Patrick Altamirano compartieron con el público una historia que le dejó jurujái a más de un asistente al The Comedy Club Asunción, que desembarcó en su versión teatral en el Teatro Latino.

Una oyente llamó durante el evento a compartir su historia de amor y desamor con un pelotero, actualmente al servicio de la Albirroja en el Mundial 2026 ndaje.

“Hace como 6 años salí con un tipo y no funcionó, no porque no teníamos química ni nada sino porque era demasiada garra, era demasiado sacrificio salir con él. Sus horarios eran demasiados complicados, nosotros podíamos estar juntos máximo hasta las 20:30, porque él ya tenía que dormir a las 21:00 porque a la mañana tenía que entrenar”, contó la chuli.

Luego comentó que tuvo que dejarlo porque se le presentó una situación que ya sobrepasó su paciencia.

“Yo le dejé porque me piché porque me citó en un motel, me dijo dónde quedaba y me tenía que ir porque no me iba poder buscar. Yo me fuí porque él no tenía luego auto, él tenía moto y me avisó que no le arrancó y tuve que entrar caminando sola porque él ya estaba adentro de la habitación esperándome”, tiró la joven.

Los encargados del motel le informaron en qué habitación debía entrar, “los encargados me mostraron dónde me estaba esperando y cuando me iba entrando en la pieza, pensé ‘yo no me merezco esto’, ¡qué pelada! Y esa vez fue la última vez que lo vi”, gatilló.

Pero ojo, upéi con los años le vino la sorpresa mayor, relató la chuli.

“La semana pasada le veo en la lista de los convocados de la Albirroja y demasiada rabia me dio. ¡Por qué pio no aguanté!”, tiró entre risas porque quiere decir que el susodicho se encuentra chutando en el mundial ra’e.

La chica no quiso dar nombres ni por Cristo, pero dio una pequeña pista diciendo que el pelotero de la Albirroja es medio rubio.

En cuanto al desempeño en la canchita, la joven tiró que cumplía pero no era la gran cosa. “Pero no me sale de la cabeza que ahora podía haber sido la novia de un albirrojo, entendés. Iba a tener mi visa, me iba a estar paseando por Estados Unidos, yo ko estoy ahorrando ahora para poder comprar la remera de la selección” tiró la joven.

Claudia le quiso confortar y le dijo que está bien valorizarse, y la chica dijo, “¡y no está bien valorizarse!, mis hermanas me suelen enviar posteos de él y me dicen que tengo posibilidades si me hago la caradura”.

Patrick le dijo que ella caminó al motel por todo el país, “vos sos esa paraguaya residenta que levantó el país y nadie sabe”.