Purahéi Soul volvió después de conquistar a los yanquis

Purahéi Soul, el dúo integrado por Jenny Hicks y Miguel Narváez, regresó a Paraguay en la mañana de este martes luego de haber representado al país con la entonación del himno nacional antes del debut albirrojo en el Mundial ante la selección local.

La cantante Hicks dijo a los medios que “estamos muy felices, sentimos que fue increíble estar ahí porque fue una demostración que también nosotros como país estamos a la altura de presentar cosas que son dignas de admirarse en cualquier lugar del mundo y estrellas internacionales admiran nuestro trabajo, admiraron nuestros tejidos, nuestro vestuario y les mandamos un abrazo gigante a las artesanas de Yatytay que que bordaron nuestras camisas y qué y triunfamos, triunfamos, amigas”.

En pasados días incluso se conocieron fotos de ambos intérpretes compatriotas junto a la mismísima Katy Perry, la cual se presentó minutos antes que ellos en el marco de la inauguración estadounidense de la Copa del Mundo.