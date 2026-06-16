Restos de meteoros que cruzaron Brasil habrían caído en Paraguay

En la noche de este lunes, dos meteoros conocidos como “Fireball” o “Bolas de Fuego”, fueron divisados cruzando el cielo del Estado de Río Grande del Sul, en Brasil, con un espacio de dos horas entre cada aparición. El Observatorio Bate-Papo Astronómico, ubicado en la región de Santa María, fue el encargado de constatar el fenómeno.

Los avistamientos se dieron a las 20:30 y a las 22:27, respectivamente, considerándose algo muy raro que estos cuerpos aparezcan dos veces en un lapso de tiempo tan corto. El segundo meteoro fue el que llegó a llamar más la atención, ya que al terminar su trayectoria ocurrió una fuerte explosión.

En este sentido, los investigadores analizan la posibilidad de que los restos de este segundo “Fireball” hayan acabado cayendo en territorio paraguayo.