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Roban tres bancos en Santa Rita usando explosivos

Tres bancos ubicados sobre la Ruta PY06, en plena zona céntrica de la ciudad de Santa Rita, departamento del Alto Paraná, fueron asaltados durante la madrugada de este martes. En el asalto tipo comando se utilizaron artefactos explosivos y según los informes preliminares, al menos unos 20 malvivientes habrían participado del robo.

Asalto a banco de Santa Rita

Los ataques fueron simultáneos y afectaron a una sucursal del Banco GNB, a otra de ueno bank y a una de Banco Familiar. Los asaltantes utilizaron explosivos para causar daños a la infraestructura de los edificios, reduciendo posteriormente al personal de seguridad de las entidades y a los policías intervinientes.

Cuatro efectivos policiales, que se encontraban realizando tareas preventivas en la zona, fueron afectados directamente por el asalto. Los responsables huyeron rápidamente, esparciendo clavos “Miguelito” para dificultar la persecución por parte de las autoridades, e incendiando dos vehículos.

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