Deportes

Tim Payne oúta Olimpia pe, he’i hikuái

El jugador neozelandés Tim Payne, titular de su Selección durante la actual Copa del Mundo, ya tendría acordada su llegada a Olimpia para disputar el segundo semestre con el Franjeado, en el cual el equipo de “Vitamina” Sánchez tendrá que afrontar el Torneo Clausura y la segunda fase de la Copa Conmebol Sudamericana.

Tim Payne llegaría a Olimpia luego del Mundial

La aparente confirmación de esta noticia se dio a partir de un posteo en la cuenta de X/Twitter oficial de Olimpia, en la cual se ve una bandera de Nueva Zelanda. Tim Payne ganó repercusión en los últimos días gracias a una movida que buscaba apoyar al futbolista “menos conocido” de todo el torneo.

Gracias a esto, en poco tiempo el futbolista se transformó en toda una celebridad, alcanzando la cifra de 6 millones de seguidores, aunque se habla de que no sería realmente un jugador con grandes condiciones.

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