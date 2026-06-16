Tim Payne oúta Olimpia pe, he’i hikuái

La aparente confirmación de esta noticia se dio a partir de un posteo en la cuenta de X/Twitter oficial de Olimpia, en la cual se ve una bandera de Nueva Zelanda. Tim Payne ganó repercusión en los últimos días gracias a una movida que buscaba apoyar al futbolista “menos conocido” de todo el torneo.
Gracias a esto, en poco tiempo el futbolista se transformó en toda una celebridad, alcanzando la cifra de 6 millones de seguidores, aunque se habla de que no sería realmente un jugador con grandes condiciones.