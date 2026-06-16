“Todo bien con la Copa, pero extraño Paraguay”

La maína de Guaraní, Marisol Olmedo, he’i que extraña su camita y quiere volver a Paraguay porque sus días en gringolandia se hacen eternos. Recién nomás empezó la fiesta del mundial y ella ya siente saudade por su terruño.

“Guey, neta de verdad, cómo uno extraña su país, llevo cinco días en Estados Unidos y extraño bastante mi país, la comida… ay no. Paraguay es Paraguay”, expresó la paraguaya.

Más adelante siguió, “extraño demasiado mi país, ya me quiero ir pero toca esperar hasta los últimos partidos que faltan. Pero de verdad no saben cuánto extraño Paraguay, extraño bastante. Son eternos estos cinco días acá, lo único que quiero es comer la comida de Paraguay y estar en mi camita”, dijo ella, ingueroviable voi sus expresiones.

Entre tanto ella le agarra el gusto a la Copa del Mundo, su presencia en suelo yanqui da mucho que hablar, al punto de que los medios digitales se hacen eco de quién es y cómo llegó hasta ahí. “Marisol Olmedo, la nueva Larissa Riquelme: de albañil a ‘Madrina’ del Mundial 2026”, escribió el periodista español Enrique Corbella, para el medio Marca.