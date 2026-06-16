Un avión casi se prende fuego por culpa de un celular

Un incendio importante se registró debido a la explosión de un celular a bordo del vuelo 271 de British Airways, el cual conectaba Londres con Las Vegas. El incendio desatado terminó quemando el interior de la cabina justo antes de aterrizar, aunque afortunadamente, la tripulación pudo contener la emergencia.

El hecho ocurrió ayer 15 de junio, según la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Al aterrizar, el piloto logró comunicarse con el control de tráfico aéreo para asegurarles que todo estaba bien, pidiendo asistencia, eso sí, debido a que había pasajeros que necesitaban sillas de ruedas a bordo.

Aunque no se determinó ni el modelo ni la marca del teléfono que causó el incidente, esto recuerda las precauciones que se deben tener al viajar con este tipo de artefactos, ya que cuentan con baterías de litio que son susceptibles a posibles cortocircuitos.

Debido a esto, se prohíbe que estos elementos vayan en el equipaje fraccionado, ordenándose que siempre estén a la mano de los pasajeros ante cualquier eventualidad.