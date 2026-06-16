Un “polibandi” sería uno de los asaltantes de bancos de esta madrugada

La Fiscal Rocío González, encargada de investigar el caso de asaltos simultáneos a tres sucursales bancarias durante la madrugada de este martes en Santa Rita, Alto Paraná, informó que ya han identificado a dos de los presuntos responsables del hecho, siendo uno de ellos un suboficial ayudante con antecedentes por un caso similar.

Este se trata de Néstor Iban Ramírez Marín, involucrado en un asalto en Paso Yobái en el pasado, mientras que el otro señalado es Osmar Javier Lezcano Sanabria, quien tiene antecedentes por secuestro en Alto Verá.

A su vez, César Silguero, comandante de la Policía, dijo a los medios de comunicación que la banda en su totalidad estaría conformada por paraguayos y brasileños, recordando que se habla de por lo menos unas 20 personas involucradas en los asaltos simultáneos.

Las sucursales bancarias afectadas fueron una del Banco GNB, otra de ueno bank y una de Banco Familiar.