[VIDEO] Atendé cómo le estafaron a Pampita con el álbum de figuritas

La conductora curepa comentó que como tiene tres hijos pensó en comprar una caja grande de figuritas para dividirlas y que cada uno pueda completar su álbum del Mundial.

“Para los tres y listo, compro de una sola vez y se acabo el tema” confesó.

Contó que mandó pedir la caja que le iba a llegar después de unas semanas. Sus hijos impacientes todos los días le preguntaban de las figuritas, hasta que un día llegó.

“Me llegaron dos cajas de puré de tomates que ocupaban exactamente el mismo tamaño. Fui totalmente estafada” aseguró la argentina.