[VIDEO] Guyryry en “La casa de los famosos” de ashá: Se salvó “Campanita”

Steffany “Campanita” Pereira se quedó en Gran Hermano luego de estar mano a mano con Franco Zunino.

El momento de tensión se vivió cuando Franco y Campanita junto al resto de los participantes esperaron el veredicto de quién iba a bandonar la casa.

Ella logró salvarse de la eliminación tras un ajustado mano a mano en el que el público decidió la salida de Franco Zunino con el 52,9% de los votos, mientras que Campanita obtuvo el 47,1%

Ella no podía creer, saltó gritó y bailó con sus compañeras que la apoyaban.

“Yo pensé que me iba a ir, no pude contenerme. Todos querían que yo me vaya, por qué no voy a festejar? Las únicas que se quedaron de mi lado fueron vos (Luana), Cinzia, Sol, Charlotte y Tamara. Pobrecitos, si fui insoportable, ahora vamos a ver qué van a decir”