Alto Paraná osë sorteado: nuevo asalto tipo comando, ahora en CDE

Luego del hecho ocurrido en Santa Rita en la madrugada de ayer, con el robo violento a tres bancos de la ciudad, el Alto Paraná vuelve a sufrir otro asalto tipo comando, esta vez a un camión que trasladaba medicamentos anabólicos. Los responsables del ataque se hicieron pasar por agentes de la SENAD para actuar.

El asalto se registró en el barrio Boquerón, con el vehículo afectado siendo un Mercedes Benz-Sprinter de la firma MC Group. El hecho ocurrió apenas el martes a la mañana, justo cuando el camión se encontraba saliendo de su centro de distribución, cerca del Lago de la República.

Los asaltantes, según datos que se han conocido, se movilizaban en una Toyota Hilux, gris oscuro, reduciendo durante el ataque al chofer Douglas Martínez Medeiros y a sus acompañantes, Ángel Samuel Martínez y Matías de Jesús Colmán.

Tras esto, el grupo criminal se apoderó de tres conservadoras y 35 cajas de productos anabólicos. Afortunadamente, luego de tener al conductor y a sus acompañantes cautivos durante unos minutos, finalmente estos fueron liberados por los malvivientes en zona del Área 8, llevándose ellos la mercadería que tenían.

La Policía no descarta que haya habido algún tipo de información sobre el itinerario y la carga que llevaban.