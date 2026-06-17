¡Aníkena hina hablás mal del cocido!

El usuario de Instagram conocido como “Breaking Vlad”, quien se identifica como Doctor en Química, profesor y divulgador, realizó un vídeo en el cual desaconsejó el consumo del tradicional cocido, argumentando que este no es seguro para el organismo. La infusión es una de las más populares de nuestro país desde hace décadas.

Apuntó principalmente al uso del carbón y de la madera como las razones detrás del peligro, ya que señaló que las cenizas cuentan con compuestos alcalinos que hacen que el Ph del agua, y por ende de la persona que la ingiera, suba inevitablemente, con la posibilidad de generar cambios en la normalidad del organismo.

A su vez, agrega que la madera que se utiliza no puede ser cualquiera, debiendo ser de naturaleza alimentaria, ya que muchos árboles cuentan con resinas y savias que son tóxicas.

La reacción de los paraguayos

Como era de esperarse, numerosos usuarios paraguayos comentaron el reel, criticándolo por osar hablar mal de una bebida tan tradicional y arraigada en nuestro país.

Algunos comentarios que se pudieron leer debajo de la publicación rezaban: “la cocido quemado ndaha’eivoi la arriero ha kuña pililito peguarã”, “si era tóxico todo Paraguay ya estaría muerto”, “el 99.9 % de los Paraguayos crecimos tomando cocido quemado, una delicia, es cierto lo que dices sobre la madera con la que está hecha el carbón. Pero aquí en Paraguay no hacemos carbón de maderas “tóxicas” por así llamarla” o “la ciencia ha enfermado más gente que las tradiciones populares”.