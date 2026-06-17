Apenami Mortero, en el documental de la FIFA

“Mortero Bala” donde se va es el furor entre loperro. Imagínense que la FIFA lo invitó a ser parte del documental mundialista que está preparando.

A los mandamases del fútbol mundial les gustó la forma en que Julio Amarilla hace sus entrevistas y el despliegue ofensivo que tiene como profesional de la comunicación.

El máximo organismo del fútbol mundial también tuvo muy en cuenta la fotito que el paraguayo más mediático del mundial logró sacarse con el astro, rey del fútbol mundial, el sueco Zlatan Ibrahimovich. Por todo esto decidieron hacerle una entrevista.

“Es un documental donde ellos me siguen por todos lados. La verdad me sorprendió mucho porque ellos se impresionaron por la forma en que estamos trabajando y que yo esté haciendo notas, vivos. Me dijeron también que les llamó mucho la atención la foto con Zlatan”, confesó Mortero de cómo viene la mano con los interesados.

La estrella por dos días fue “Morterito”, quien 48 horas fue perseguido por las cámaras siendo parte del documento audiovisual que queda grabado en la historia de la FIFA.