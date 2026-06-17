Asoman Maurício, Maidana y Pitta

Pasó otro día de trabajo de la selección paraguaya en el Spartan Soccer Complex de San José y Gustavo Alfaro de a poco va tomando algunas decisiones. El “Cazador de utopías” está planificando el onceno para la segunda presentación mundialista de la Albirroja, este viernes (sábado para nosotros) en el Bahía de San Francisco Stadium, ante la selección de Turquía desde las 00:00 (hora paraguaya).

La Albirroja necesita sumar o sumar para seguir con vida en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo luego del inicio con pie izquierdo ante Estados Unidos.

Para ello, el entrenador albirrojo realizará movidas en el equipo si se compara con el que inició ante los yanquis, pero, como se viene manejando desde hace días, no serían en gran cantidad.

En las tres líneas. Con el panorama que se tiene hasta ahora, los cambios que tendría en mente realizar el “Cazador de utopías” serían en las tres líneas, y una modificación en cada una de ellas. En defensa, el lateral zurdo Alexandro Maidana podría aparecer en lugar de Junior Alonso. Maidana dejó muy buena impresión en el amistoso con Nicaragua, marcó un gol inclusive, y, sumado al flojo partido de Junior ante Estados Unidos, servirían para que tenga un lugar ante los turcos.

En el mediocampo, Maurício Magalhaes, que le cambió algo la cara al equipo en el segundo tiempo ante los yanquis, tiene grandes chances de arrancar en lugar de Damián Bobadilla. También otra opción que se maneja es el ingreso de Matías Galarza, buscando mayor apoyo en la marca para Andrés Cubas.

Y en la ofensiva, Isidro Pitta le estaría ganando el duelo a Gabriel Ávalos y a Álex Arce para ser el hombre más adelantado del equipo ocupando el lugar de Antonio Sanabria. “Tonny” no habría llenado las expectativas en el debut y la intensidad del “Vikingo” hace que tome ventaja en la consideración del DT para ser punta de lanza este viernes.

Día clave. El entrenamiento de este miércoles por la tarde será el más importante de la semana y Gustavo Alfaro despejará todas sus dudas en cuanto a qué equipo pondrá de arranque ante los turcos. Si uno se guía por lo que pasó ante Estados Unidos, Alfaro terminó metiendo de arranque el equipo que paró en el entrenamiento previo más importante.

Conferencia. Este jueves, ya en Santa Clara, el entrenador albirrojo hablará en conferencia de prensa junto a un futbolista y habrá que ver si esta vez decide confirmar el equipo o lo guarda hasta último momento como en el debut.

EN EL ARCO NO HABRÍA DUDAS, GILL SEGUIRÍA SIENDO EL DUEÑO

A pesar de los palos que recibió luego de la goleada recibida ante Estados Unidos, Gustavo Alfaro mantendría la confianza sobre Orlando Gill y el portero de San Lorenzo de Almagro de Argentina sería otra vez el elegido para cuidar los tres palos de la Albirroja ante la selección de Turquía este viernes en Santa Clara. Pensando justamente en el choque con los turcos, para mejorar su rendimiento, tanto Orlando Gill, Gastón Olveira y “Gatito” Fernández comenzaron a utilizar en los entrenamientos los lentes estroboscópicos, unos anteojos con tecnología especial que sirven para mejorar la reacción, los reflejos y la toma de decisiones en fracciones de segundos.