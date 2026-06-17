Canela pide hacer valer sus derechos y recurre al Dr. Óscar Tuma

A través de una publicación en Facebook de la propia Diana Camarasa, la perrita Canela fue vista en el despacho del estudio jurídico del Dr. Óscar Tuma, según su encargada, para exigir sus derechos en medio de la polémica que se ha desatado en torno a su custodia.

En pasados días, una jueza determinó que la perrita debe volver con su familia original, en la cual se encuentra el adolescente que sería el responsable del accidente con pirotécnica que le costó perder la mandíbula. La magistrada argumentó que como tal, el menor nunca tuvo la intención de lastimarla y jamás se constató un maltrato de su parte.

Recomendó que ambas partes, tanto la de Diana Camarada como la de la familia original, establezcan un diálogo para poder determinar qué es lo mejor para Canela en estos momentos, en los cuales todavía tendrá que ser sometida a un tratamiento bastante intensivo.