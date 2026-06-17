Cantante mostró lo que fue la fiesta lésbica futurista

La cantante Sabrina Montes compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la Fiesta Lésbica Futurista, que se llevó a cabo en La Otra Bar de Asunción.

“Gracias a todas las chicas presentes @fiestalesbicafuturista, gracias x invitarme y darme su amorcito”, escribió Sabb en su Instagram.

El local presentaba un lleno total a la hora de la magnífica actuación de la artista electropop, cuyas canciones fueron coreadas a todo pulmón por el público presente.

Además de Sabb, estuvo presente avei en el escenario la cantante Fabu Pop, quién desplegó todo su repertorio musical.

El show brindado por las artistas fue implecable, con un despliegue escénico y sonido de primera, que dejó a los participantes de la fiesta con ganas de reprisar de nuevo esta iniciativa artística ndaje.

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