Casamiento con carrozas para “revivir” el San Juan

En Areguá buscan que sigan presentes las tradiciones ymaguare como el casorio koygua y la “operación”. En su última presentación, un grupo que apuesta por esta costumbre causó furor.

En el mes de las fiestas de San Juan, un grupo artístico de la ciudad de Areguá busca reivindicar las tradicionales fiestas “a lo yma” y rescatar la tradición y cultura que engloba a nuestro país, como para que niños y jóvenes de hoy no pierdan ese legado que nos caracteriza como sociedad.

Andrés Alvarenga, uno de los encargados del grupo, conversó con Crónica y contó lo que vienen realizando.

“Somos 5 prácticamente los que estamos siempre. Yo tengo todas las vestimentas de todos y ellos ponen el libreto y esas cosas. En los primeros tiempos siempre imitábamos a algún político de la zona”, comentó.

La carroza es sensación hína.

En cuanto a lo que más llama la atención “es el casamiento koygua, por todos los condimentos que siempre tiene. Para la entrada de la carroza, pudimos conseguir un carrito. Esas cosas prácticamente ya no se hacen más hoy en día, porque además tenés que tener mucha gente que esté dispuesta a ayudarte”.

“Un amigo armó toda la carroza y vino todo trajeado y se paseaba por el barrio. Después, cuando termina la fiesta, le ves a eso de las 2:00 de la madrugada recorriendo las calles, todo trajeado y con la cerveza en su mano, sentado, llama mucho la atención de la gente eso. Y él también se emocionó mucho”, contó.

Este grupo mbarete que inició en el barrio Valle Puku de Areguá arrancó su actividad “en una canchita de barrio que se llama Sport Timbó. Algunos de los integrantes de nuestro grupo ya son doctores y militares. Ese lugar de recreación ahora se convirtió en un centro de salud, se llama Cema. En ese lugar nosotros llenábamos, no cobrábamos tan caro la entrada, G. 2.000 nomás en ese época”.

Alvarenga explicó que “hacer reír a la gente cuesta, pero cuando mis socios agarran el personaje, oho reima hese. Eso sí, se le tiene que alimentar también con ‘bebida espirituosa’ para que agarren confianza (risas). El último evento que tuvimos fue el 30 de mayo, acá con el club 24 de Setiembre de Areguá, en donde fue un éxito total también”.

La operación ombokyhyjepa lomitãme.

“La operación” atrae mucho hína

Son dos las actuaciones que más llaman la atención a la gente, contó Alvarenga. “Lo que más se piden son el casamiento koygua y la operación, que llevan mucha logística realizarlos. Además, el costo de todo el vestuario y las pelucas también tienen su costo. Tenemos un amigo que se llama Héctor Florenciañez, que se encargaba de la decoración y yo más me encargo de la parte logística”, contó.

Para llevar a cabo el tema de la operación “yo me encargo de conseguir esas planchas que se utilizan para revivir a los muertos, también las herramientas para cortar. Todo eso tiene su preparación, se hace una mesa especial para que todo parezca real. En realidad es un muñeco el que queda arriba y un cuerpo humano está abajo. Se ve espectacular desde afuera”.