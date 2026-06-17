Divorcio exprés, sí; pero el pa’ã pueden ser los bienes

El proyecto de ley conocido como “divorcio exprés”, que plantea disolver el matrimonio en solo tres días, ya genera debate oparupiete. El abogado y magíster Aníbal Riveros Torales explicó a Crónica que “este proyecto de ley que están presentando no solo afecta a la Ley de Divorcio Vincular, sino también al Código de Organización Judicial de Arancel de Abogados, donde se establece que es obligatorio contar con el patrocinio o representación de un abogado. El juez no dará curso a ninguna presentación que no cumpla con este requisito”, he’i.

Según el profesional, muchas parejas optan por no formalizar el divorcio, pese a haber terminado la relación hace años. “Conforme a mi experiencia, he comprobado que hay un alto índice de parejas que no recurren al divorcio. Muchos pasan los años y siguen casados, a pesar de haber iniciado otra relación y establecido una nueva familia”.

Agregó que esto crea un problema social para esta nueva familia “fuera de la ley”, porque “en caso de fallecimiento del cónyuge no divorciado, surgen conflictos respecto a los bienes, que en la mayoría de los casos fueron construidos por esta nueva unión. La pareja queda desamparada y termina beneficiándose la esposa cuyo vínculo sigue vigente”, he’i.

Mag. Abg. Anibal Riveros Torales.

Riveros también aclaró una confusión frecuente entre divorcio y disolución de la sociedad conyugal.

“Lo que hay que aclarar entre divorcio y disolución es que el divorcio rompe el vínculo matrimonial y habilita a contraer un nuevo matrimonio después de un año de haberse divorciado. La disolución y liquidación de la sociedad conyugal es la partición de los bienes. Son procesos judiciales que se tramitan por cuerda separada, es decir, se forman dos expedientes. Se puede iniciar la disolución de bienes sin divorciarse, pero no se puede divorciar sin iniciar la disolución y liquidación de la sociedad conyugal”, contó.

TRAMPITA PARA INTENTAR SACAR ALGUNA VENTAJA

En los casos donde el divorcio es conflictivo, las peleas no suelen ser por salvar la relación sino por plata.

“En el divorcio controvertido se tienen que alegar causales y en la disolución se pelean los bienes. Normalmente están todos inscriptos a nombre del marido y muchos quieren aprovecharse de esa situación”, expresó.El abogado recordó que, salvo que exista separación de bienes, todo lo que se compra durante el matrimonio pertenece a ambos miti-miti.“Si no se casó con separación de bienes, todos forman parte de la comunidad conyugal. Si no existe acuerdo para la partición, decide el juez. La ley establece que todos los bienes comprados durante el matrimonio corresponden en un 50% para cada uno”.

Incluso, explicó que algunos intentan hacer trampita. “En algunos casos, el marido de mala fe incluso pudo haber realizado la transacción comercial con una cédula donde figuraba como soltero, pero esa pretensión se derrumba al presentar en juicio el certificado de matrimonio, donde se constata que el bien fue adquirido durante la vigencia del matrimonio”, finalizó.

EN REDES AVEI OPINARON A FULL LOPERRO

En las redes sociales tampoco se quedaron callados y el proyecto de divorcio exprés generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos celebran la posibilidad de agilizar los trámites, otros creen que la iniciativa podría traer más complicaciones, especialmente cuando hay bienes de por medio.

“Todos los divorcios siempre favorecieron a las mujeres”, comentó un internauta. Otro confesó: “Yo estoy esperando para divorciarme, pero ninguno de los dos tenemos nada”. Tampoco faltaron quienes tiraron consejos: “La solución es casarse ya con separación de bienes”.

Las opiniones más llamativas también se hicieron sentir. “El matrimonio debe ser por contrato, un año renovable o revocado por cualquiera de las partes”, escribió un usuario. Mientras tanto, otros pusieron en duda que el trámite pueda concretarse en tan poco tiempo. “Creo que el divorcio exprés es para gente que no tiene bienes o que vive en alquiler, porque hay documentaciones que tardan y no va a salir en tres días”, he’i otro cibernauta.